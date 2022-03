NZS pojasnila ozadje kazni

Maribor je ob 14.400 evrih kazni dobil še dve tekmi igranja pred praznimi tribunami in eno pred izpraznjeno južno tribuno, potem ko je eden navijačev s tršim predmetom na tekmi z Bravom zadel stranskega sodnika. Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je, kot je zapisala, za pojasnilo odločila, »ker se je v zadnjem času pojavilo veliko napačnih interpretacij v povezavi z disciplinskim postopkom zoper NK Maribor po tekmi 25. kroga Prve lige Telemach«.

Pri NZS so dejali, da se je disciplinski sodnik v ponedeljek po omenjeni tekmi seznanil s kršitvami, ki so bile navedene v poročilu delegata in njegovem dodatnem poročilu. Dodali so, da je disciplinski sodnik za dodatno razjasnitev vseh okoliščin v zvezi z izgredi v torek k izjavi pozval še vse sodnike tekme in jim dal 24-urni rok za izjavo.

»Ker je bil eden izmed sodnikov po tekmi hospitaliziran in je ostal na 24-urnem opazovanju, je disciplinski sodnik vsa poročila uradnih oseb prejel v sredo, ko je tudi obvestil NK Maribor o uvedbi disciplinskega postopka. Klub je prejel vso dokumentacijo, disciplinski sodnik NZS pa je klub pozval k oddaji izjave v 48-urnem roku, kar je glede na zahtevnost postopka tudi običajna praksa,« so zapisali pri zvezi. Disciplinski organ, tako NZS, je izjavo kluba prejel v četrtek ob 19.25, z njo pa se je seznanil v petek zjutraj.

Viole brez večnega derbija

»Na podlagi vse zbrane dokumentacije je disciplinski sodnik o primeru, katerega obrazložitev sklepa je obsegala kar devet strani – nadpovprečna dolžina obrazložitve glede na disciplinski postopek –, odločitev sprejel v soboto okoli 13. ure. Klub je bil o rezultatih disciplinskega postopka obveščen ob 13.05,« so še zapisali pri NZS.

Ta poudarja, da je disciplinski organ NZS neodvisen in samostojen organ, ki sprejema odločitve na prvi stopnji.

»Ob upoštevanju zahtevnosti primera, količine dokumentacije in rokov v okvirih disciplinskih postopkov je bil primer zaključen v najkrajšem možnem času. Na NZS zelo dobro vemo, kaj vključuje organizacija tekme, kljub temu pa je naloga NZS zasledovati regularnost tekmovanja. Ta bi bila ogrožena, če bi NK Maribor zaradi nekaznovanih izgredov v 25. krogu prvo naslednjo domačo tekmo odigral, ne da bi bila sprejeta odločitev disciplinskega sodnika. Takšna je bila tudi v preteklosti praksa disciplinskega sodnika pri odločanju v podobnih primerih, zato so pri NK Mariboru zavestno sprejeli tveganje glede prodaje vstopnic in ostalih aktivnosti,« so dodali pri zvezi.

Pri tej so še poudarili, da NZS ne bo in ne sme tolerirati nasilnega vedenja na stadionih, organizator tekme pa je tisti, ki je dolžan zagotoviti varnost vseh udeležencev na tekmi. NZS je zavezana ničelni toleranci do nasilja in drugih neprimernih oblik vedenja na tekmi.

Maribor je že igral eno tekmo brez gledalcev proti Muri, zdaj jo bo še proti Celju, kazen NZS pa predvideva še eno tekmo brez navijačev na južni tribuni Ljudskega vrta, kjer je prostor za navijaško skupino Viole. Teh tako ne bo še na večnem derbiju proti Olimpiji.