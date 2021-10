O ofsajdu le še tehnologija

Sporen gol Kylian Mbappeja v finalu lige narodov je sprožil vrsto polemik in spodbudil k hitrejšim rešitvam, s katerimi bi onemogočili podobne odločitve, ki so razdelile nogometno stroko in navijače. Odziv je bil res hiter.

Vodja za razvoj nogomet pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa) Arsene Wenger, je napovedal revolucijo pri odločanju o ofsajdu.

»Veliko je različic, smo v obdobju študij,« je začel novinarsko konferenco v Parizu in nadaljeval. »Podrobnosti moram ohraniti še skrite, ampak prišlo bo do velike evolucije pri sojenju. Tehnologija lahko omogoči, ali gre pri ofsajdu za pet, šest centimetrov,« je delno razkril sloviti trener in se zavzel za popolno izločitev sodnikov pri odločanju o nedovoljenem položaju, s čimer bi se izognili človeškim napakam.

Arsene Wenger je glavni pobudnik za uvedbo tehnologije ofsajda. FOTO: Oli Scarff/AFP

Ustvarjalci novega prijema si želijo, da bi bila »tehnologija ofsajda« v veljavi že na svetovnem prvenstvu v Katarju, toda to bo najbrže nemogoče. Pred letom 2023 naj je ne bi bilo mogoče uporabiti, saj spremembe pravil potrjujejo marca za naslednje leto.