Obilo golov, City in PSG v krizi

Torkov večer lige prvakov je bil v znamenju visokih zmag. Atletico in Atalanta sta zabila kar šest golov, Bayer in Arsenal po pet, Manchester City pa je doma že vodil s 3:0, toda Feyenoord je prišel celo do remija. V derbiju je Bayern ugnal PSG, ki je med evropsko elito v vse večjih težavah. Še naprej je pri ničli Leipzig slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška. V gosteh pri Interju je začel na klopi in vstopil v igro v 61. minuti.

Tretja zmaga Atletica

Atletico je v Pragi dobro začel in povedel v 15. minuti prek Juliana Alvareza, vodstvo pa podvojil v 43., zadel je Marcos Llorente. Alvarez je v 59. minuti praktično potrdil zmago Špancev, Antoine Griezmann in Angel Correa (slednji je zadel dvakrat) pa sta v 70. in 85. in 89. minuti dodala še piko na i španski zmagi. Ta je bila tretja Atleticova v ligaškem delu.

Zadnjeuvrščeni Slovan Bratislava, pri katerem je Kenan Bajrić igral celo tekmo, je gostil Milan, ki je povedel v 21. minuti, strelec je bil Christian Pulisic, Tigran Barseghjan pa je izenačil tri minute pozneje. Rafael Leao in Tammy Abraham sta v 68. in 71. minuti povišala na 3:1 za milansko zasedbo, ki je prišla do tretje zmage. Nino Marcelli je v 89. minuti postavil končni izid.

Pri Cityju ne morejo verjeti, kaj se jim odgaja. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Inter je gostil Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, prevladoval, Castello Lukeba pa je v 27. minuti dosegel avtogol za vodstvo Interja. Ta izid pa je ostal do konca, kar pomeni, da so Nemci, eno razočaranj tekmovanja, še petič izgubili, Inter pa četrtič zmagal in je vsaj začasno na vrhu lestvice.

Barcelona je ugnala Brest s 3:0, Robert Lewandowski je v 10. minuti dosegel 100. gol v ligi prvakov, s čimer je postal tretji igralec v zgodovini tekmovanja s tem mejnikom po Cristianu Ronaldu (140) in Lionelu Messiju (129) ter svojega šestega v sezoni lige prvakov. Dani Olmo je v 66. minuti povečal prednost Kataloncev, ki so nato znova zadeli prek Lewandowskega.

Bayer Leverkusen je Salzburg ugnal s 5:0. Florian Wirtz je že v prvem polčasu dosegel dva gola, v drugem polčasu pa še podal Aleixu Garcii za končni izid.

PSG ni igral slabo, toda spet je izgubil. FOTO: Franck Fife/AFP

Derbi večera Bayernu

Bayern München in PSG sta igrala enega od derbijev, dobil ga je prvi z 1:0. Min-jae Kim je v prvem polčasu Bavarce povedel v vodstvo, PSG pa je od 57. minute igral z igralcem manj po izključitvi Ousmana Dembeleja.

Manchester City je po slabem nizu gostil Feyenoord in zapravil vodstvo s 3:0 za končnih 3:3. Erling Haaland je v 44. minuti zadel z bele pike, Ilkay Gündogan je v 50. minuti zadel za 2:0, Haaland pa je v 53. dosegel svoj peti gol v tej sezoni lige prvakov. Nizozemci pa se niso dali in so se približali najprej na 3:2, v 89. minuti pa poglobili krizo Cityja, ko je za 3:3 zadel David Hancko.

Sporting, ki je doslej kazal vrhunske predstave, je proti Arsenalu izgubil z 1:5. Londončani so že v prvem polčasu dosegli tri zadetke, Gabriel Martinelli, Kai Havertz in Gabriel so bil strelci. Bukayo Saka je v drugem delu zadel z bele pike za 4:1, nato pa je bil uspešen še Leandro Trossard.

Atalanta je presenečenje te sezone. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Takisto je že v prvem polčasu tekmo odločila Atalanta v gosteh pri Young Boys, ki jo je dobila s 6:1. Že prvi polčas je bil na strani Italijanov, po dveh golih Matea Reteguija, v drugem polčasu pa je še Charles de Ketelaere prav tako dvakrat zatresel mrežo tekmeca.

V sredo bo Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom gostila Stuttgart, Sturm iz Gradca, katerega člani so tudi Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković in Arjan Malić, pa bo gostil Girono.

Rezultati

5. kolo: Slovan Bratislava – Milan 2:3, Sparta Praga – Atletico Madrid 0:6, Bayer Leverkusen – Salzburg 5:0, Bayern München – PSG 1:0, Inter – Leipzig 1:0, Barcelona – Brest 3:0, Manchester City – Feyenoord 3:3, Sporting – Arsenal 1:5, Young Boys – Atalanta 1:6.

Preostale sredine tekme so Monaco – Benfica, Aston Villa – Juventus, Celtic – Brugge, Bologna – Lille, Liverpool – Real Madrid, PSV Eindhoven – Šahtar Doneck in Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund.