Oblak in Sørloth za zgodovino

Norveški napadalec Alexander Sørloth je z najhitrejšim hat-trickom v zgodovini španske nogometne lige poskrbel, da v Španiji vse oči niso bile uprte zgolj v nedeljski el clasico med Barcelono in Real Madridom. V igri za zgodovinski dosežek ostaja tudi Jan Oblak.

Napadalec Atletico Madrida je proti Real Sociedadu (4:0) dosegel tri zadetke v prvih enajstih minutah, med prvim in tretjim pa so minile manj kot štiri minute. Za povrh je Sørloth v 30. minuti proti svojemu nekdanjemu klubu zabil še četrtič.

Jan Oblak je le še tri kola, kolikor je do konca prvenstva, oddaljen od šeste nagrade zamora. To prejme vratar v španskem prvenstvu, ki odigra vsaj 28 tekem po 60 minut in ima na koncu najmanj prejetih zadetkov. Z njo bi prehitel Antonia Ramalletsa in Victorja Valdesa, s katerima si zdaj deli rekordno znamko.

Ločan je 174. v španskem prvenstvu ohranil mrežo nedotaknjeno, več jih na večni lestvici imata le legendarna Andoni Zubizarreta in Francisco Buyo, tako da ima v boju za zamoro še vedno prednost pred čuvajem Real Madrida Thibautom Courtoisom.

Slednjega v nedeljo ob 16.15 čaka gostovanje pri vodilni Barceloni, ki ima pred Real Madridom štiri točke prednosti in ki je dobila vse tri el clasice v tej sezoni. Atletico Madrid si je z jubilejno dvajseto zmago v la ligi v tej sezoni zagotovil vsaj tretje mesto na lestvici, teoretično pa ima tri kola pred koncem še možnosti, da ujame Real Madrid. Ob tekmi več za mestnim tekmecem zaostaja pet točk.