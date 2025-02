V prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala (Copa del Rey) med nogometaši Barcelone in madridskega Atletica so gledalci sinoči videli kar osem golov, potem ko se je dvoboj, poln preobratov, razpletel z neodločenim izidom 4:4. Pred povratnim obračunom 2. aprila v Madridu je tako še vse odprto.

Tekmo so bolje odprli gostje, pri katerih je namesto slovenskega vratarja Jana Oblaka tokrat branil Argentinec Juan Musso. Po zadetkih Juliana Alvareza (1.) in Antoina Griezmanna (6.) so že v šesti minuti vodili z 2:0. Toda Katalonci so hitro izenačili (Pedro Gonzalez Lopez 10. in Pau Cubarsi 21.) in še pred polčasom z golom Iniga Martineza (41.) prešli v vodstvo s 3:2.

Juan Musso je tokrat branil za Atletico. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Ko je v 74. minuti Robert Lewandowski povišal na 4:2, se je zdelo, da je dvoboj že odločen. Toda Madridčani so še pred koncem tekme poravnali izid, potem ko sta v polno zadela še Marcos Llorente (84.) in Alexander Sørloth (90.+3). »Takšnih golov ne bi smeli prejeti. Na svoje moštvo sem sicer ponosen, toda o zadetkih, ki smo ju dobili ob koncu, se bom še pogovoril s svojimi varovanci,« ni bil najbolj zadovoljen Hansi Flick, trener Barcelone.

»Osem golov, ki niso vredni nič. Vse je enako, vse se bo odločilo na Metropolitanu,« so zapisali v madridskem časopisu Marca. V drugem polfinalnem dvoboju bo skušal Real Madrid streti Real Sociedad.