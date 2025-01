Oblakov zid v Evropi ni tako trden kot v Španiji

V nadaljevanju preberite:

Po zimskem spancu se bodo nocoj prižgali žarometi aren v prestižni ligi prvakov. Osrednja pozornost prvega večera pripada madridskemu dvoboju Atletica in Leverkusna, drugouvrščenih moštev španskega in nemškega prvenstva. Zakaj je njuna medsebojna zgodovina tako zanimiva? Kako trener gostiteljev Diego Simeone ocenjuje Nemce? Kako čvrsta je obramba z našim Janom Oblakom na čelu v Španiji in kaj se ji je že pripetilo v jesenskem delu lige prvakov? Kdo je najbolj vroč igralec Leverkusna?