Mbappe in Real Madrid vse močneje grozita tekmecem

Atletico Madrid je dokaz za to, kako hitro se v nogometu spreminja razpoloženje po koncu tekem. Jan Oblak in soigralci so do minulega konca tedna nanizali 16 (šestnajst) zmag, nazadnje pa napol nesrečno prekinili niz s porazom v Leganesu in novinarji so hitro našli domnevna nesoglasja znotraj ekipe, del zgodbe je bil tudi slovenski vratar.

Atleticu ni bilo treba daleč. Leganes leži manj kot 15 km jugozahodno iz Madrida, kar pomeni, da so njegovi navijači dodatno nabrušeni za oba madridska velikana. Tudi tokrat je bilo tako, četudi bi se lahko tekma končala drugače kot z zmago gostiteljev z 1:0. Če ne drugega, so gostje samo v prvem polčasu dvakrat zadeli vratnico. Janu Oblaku so v Marci namenili oceno 6 in ob njej zapisali: »V prvem polčasu je bil zanesljiv ob poskusih Leganesa, ustavil je tudi odličen strel Juana Cruza. Pri golu Matije Nastasića ni mogel storiti nič.«

Prvega strelca lige resda premore Barcelona, vrstni red je zanimiv: 16 – Lewandowski (Barcelona); 12 – Mbappe (Real); 11 – Raphinha (Barcelona). Toda Robert Lewandowski je lahko upravičeno zaskrbljen, saj se vrača v odlično formo Kylian Mbappe, v zadnjih tekmah najboljši nogometaš vodilnega Reala.