Odgovorili kar Španci: Laporta naj govori, kar želi, superlige ne bo

Predsednik Barcelone Joan Laporta je pred dnevi zatrdil, da t. i. superliga še ni pokopana in da trije odpadniški klubi še vedno snujejo elitno nogometno tekmovanje v Evropi. Decembra je generalni pravobranilec evropskega sodišča zatrdil, da lahko Uefa in Fifa kaznujeta klube, ki želijo ustanoviti zasebno tekmovanje, zato nogometna družina pričakuje podobno sodbo sodišča v Luksemburgu.

Klubska tekmovanja bodo doživela spremembo leta 2024

Laporta se s tem ne strinja in napoveduje, da trije klubi, ki vztrajajo v projektu, računajo na superligo v letu 2025, takoj po zanje pozitivni odločitvi sodišča. »Leta 2025 ne bo superlige, Laporta lahko govori, kar želi, toda tega dejstva ne bo spremenil. Uefa temu ni naklonjena, prav tako nismo naklonjeni superligi drugi. Klubska tekmovanja bodo doživela rahle spremembe leta 2024, to pa je vse,« je zatrdil Javier Tebas, predsednik španskega nogometnega prvenstva La Liga.

Aleksander Čeferin je 20. aprila 2021 takole nagovoril člane kongresa Uefe. FOTO: AFP

Spomnimo, projekt t. i. superlige je aprila 2021 zagnala dvanajsterica klubov, po hitrem odzivu predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in posledičnem uporu celotne nogometne skupnosti si je premislila deveterica (Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, ManCity, ManUtd, Inter, Milan in Atletico Madrid), v nepriljubljenem projektu so ostali le bolj ali manj zadolženi klubi Real Madrid, Barcelona in Juventus.