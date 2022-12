Aleksander Čeferin: Začela se je vojna za nogomet

V nadaljevanju preberite:

Spomin na dvoboj med pobudniki propadlega projekta superlige na eni strani in preostalo nogometno družino na drugi je svež. Od dvanajstih »upornikov« so ostali trije, med njimi je tudi Juventus, ki je bližje drugi italijanski ligi kot t. i. superligi, toda nekajdnevna nogometna »vojna« v aprilu 2021 je bila odmevna in obenem dramatična. Glavni akterji zgodbe so predstavili svoje mnenje v štiridelnem dokumentarnem filmu, v katerem bodo ustvarjalci razkrili tudi doslej neznane podrobnosti iz zakulisja.