Aleksander Čeferin: Oni vlagajo v lobiste, mi v nogometna igrišča

Večji del sveta pričakuje športni vrhunec letošnjega leta, to je svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom v Katarju. V Dohi in njeni okolici bo poskušalo opozoriti nase tudi trinajst močnih reprezentanc iz Evrope. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, ki na čelu Uefe sinhrono bije več bitk. Še pred poletom v Doho je vodil sestanek najširše evropske nogometne družine s pobudniki za ustanovitev t. i. evropske superlige, torej projekta, ki ga je Evropa že zavrnila lanskega aprila.

»Na eni strani so bili entuziasti, ki dihajo za nogomet že 40, 50 let, na drugi strani pa trije ljudje, ki nimajo ene delovne minute v nogometu. Vprašali ste me za epilog? Mi nismo izvedeli nič novega, tudi oni pa so že prej vedeli, da nihče od deležnikov ne želi njihovega tekmovanja in vsi mislimo, da je to neposreden napad na evropski model športa in nogomet v Evropi,« nam je zaupal o sestanku v Nyonu Aleksander Čeferin.

Kako je prvi mož Uefe komentiral izjave, s katerimi so napadli superligo Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge in Javier Tebas? Kaj je bilo zanj v resnici šokantno in kaj bo po njegovi oceni s projektom t. i. superlige? Odprli smo tudi mundial v Katarju, ki ga bomo objavili v petkovi prilogi Dela Katar 2022.