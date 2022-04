Ognjen Mudrinski v lov za Klitonom Bozgom

V nadaljevanju preberite:

Ognjen Mudrinski je v tej sezoni najboljši strelec Maribora in 1. SNL. Postavni Srb, ki ne sodi v kategorijo sodobnih napadalcev, je ključni mož vijoličnih v bitki za šampionski naslov in hkrati naskakuje prestižni naziv najboljšega strelca. V današnji prvi tekmi 3. kola 1. SNL proti Radomljam ima priložnost, da še izboljša svoj strelski izkupiček v sezoni, 15 golov, in se morda približa dosežku Kliton Bozga, ki je v sezoni 1999/00 dosegel dvojček – naslov prvaka in strelski naslov. Toda legendarni Albanec ni bil zabil največ golov v eni sezoni. To se je posrečilo ...