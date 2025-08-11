Olimpija ima novega trenerja, ki je na Nizozemskem pustil velik pečat

Erwin van de Looi, 53-letni Nizozemec, ki je nazadnje vodil Heracles Almelo v prvi nizozemski nogometni ligi, je novi trener ljubljanske Olimpije. Eredivisie spada med najelitnejša tekmovanja na stari celini, v karieri pa je van de Looi sedel tudi na klopi Groningena, s katerim je dosegel svoj največji uspeh v trenerski karieri, naslov nizozemskih pokalnih prvakov.

Najdlje je vodil nizozemsko reprezentanco U21, kjer je preživel kar pet sezon. Leta 2021 je z ekipo, v kateri je bil tudi Cody Gakpo, na evropskem prvenstvu za nogometaše, mlajše od 21 let, prišel vse do polfinala. Dve leti kasneje so bili v njegovi izbrani vrsti tudi Ryana Gravenbercha, Joshuo Zirkzeeja in Quintena Timberja, sicer pa je Nizozemec tekom trenerske kariere sodeloval tudi z Dušanom Tadićem, Virgilom van Dijkom in Xavijem Simonsom.

»Pred sklenitvijo dogovora z vodstvom kluba sem si v Stožicah ogledal tekmo z Egnatio. Videl sem veliko dobrega, veliko stvari, ki jih tudi sam zagovarjam pri svojem trenerskem delu. Tudi z dosedanjim trenerjem Ivanom Senzenom sva se pogovorila in si izmenjala številne uporabne informacije pred četrtkovo povratno tekmo z albanskimi prvaki,« je na tiskovni konferenci ob začetku sodelovanja povedal Nizozemec.

S Heracles Almelom je pogodbo prekinil po 57 tekmah, saj z dvakratnimi nizozemskimi prvaki ni želel podaljšati pogodbe. Lansko sezono so sicer končali kot 14., dve mesti nad cono izpada, pod van de Looijevim vodenjem pa so v povprečju dosegali 1,19 točke na tekmo.

Olimpijo sta na zadnjih dveh tekmah vodila trener mladinske ekipe Ivan Senzen in njegov pomočnik Antonio Delamea Mlakar. Senzen bo skupaj z Marcelom Groningerjem opravljal vlogo pomočnika trenerja. Prvi izziv za nizozemskega stratega in njegov ekipo bo četrtkovo gostovanje pri albanski Egnatii, kjer se bodo Ljubljančani borili za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za konferenčno ligo.