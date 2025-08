Jorge Simão je po blamaži proti Celju že Olimpijina preteklost

Odločeno je, Jorge Simão ni več trener Olimpije. Visok poraz v derbiju 1. SNL proti Celju, še prej slovo v prvem kolu iz kvalifikacij za ligo prvakov in neprepričljive predstave so Portugalca spodnesli s trenerskega stolčka po dveh mesecih delovanja pri slovenskih nogometnih prvakih. Olimpija bo v četrtek v prvi tekmi tretjega kola kvalifikacij za konferenčno ligo v Stožicah gostila albanskega prvaka Egnatio.

Simãa je doletela enaka usoda kot pred dvema letoma rojaka Joãa Henriquesa, ki je sicer popeljal Olimpijo do konferenčne lige, a je bila neprepričljiva v domačem prvenstvu. Kot Henriques je tudi Simão na trenerskem položaju nasledil Španca in prvaka, prvi Alberta Riero, drugi Victorja Sancheza.

Začasni trener Senzen

Vodenje prve ekipe začasno prevzema trenerski dvojec iz mladinske zasedbe. Strokovne vajeti bo do v rokah hrvaškega glavnega trenerja Ivana Senzena, njegov pomočnik pa bo Antonio Delamea Mlinar. »Takšna odločitev je bila sprejeta v luči kratkoročnega in dolgoročnega športnega razvoja ter ciljev in dosežkov kluba. Izrecno sporočamo, da ne gre za prekinitev obstoječega pogodbenega razmerja, temveč za začasno oprostitev aktivnega opravljanja njegovih dolžnosti. Pogodba med Simãom in klubom še vedno velja, razen če ne bo dogovorjeno drugače,« je v sporočilu za javnost zapisala ljubljanska ekipa.

Senzen je strokovnjak, ki je pred prihodom v Olimpijino mladinsko šolo deloval v Združenih arabskih emiratih in kar desetletje v Dinamu iz Zagreba, kjer je mladinsko ekipo uspešno vodil tudi v mladinski ligi prvakov.