Olimpija ima težave, a ne z Uefo

Zgodba o Olimpijinih organizacijskih težavah in dolgovih se je ponovila in s še bolj udarnimi zapisi, zagrabili so jo (skoraj) vsi. Kaj mi je razkril nov kampanjski medijski juriš nad Olimpijo, ki ima vse več usklajenih in povezanih fake news ustvarjalcev, nepoznavalskih, zavedenih ali zlobnih? Pravzaprav nič, česar ne bi že vedel in kar ni v zadnjih letih ali desetletjih že znano največjim poznavalcem delovanja medijev. Da je vsaka vest, naj bo še tako bizarna, netočna ali neresnična, ima pa natančno znano tarčo in namen, tista, ki jo publika mora slišati, videti ali prebrati.

Zakaj je Olimpija za del javnosti nenadoma na infuziji, potem ko je bila z istim vodstvom pred letom dni (konec tega meseca bo prva obletnica vladavine Nemca Adama Deliusa) rešiteljica?