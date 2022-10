Olimpija ima v mestu tudi glavnega pomočnika

V nadaljevanju preberite:

Dvoboj 14. kola 1. SNL za »višje cilje« je pomembnejši za Celjane, ki na terenu svojega nekdanjega dolgoletnega »botra« in ustanovitelja ter častnega predsednika Brava Darka Klariča (vajeti počasi prevzema njegov sin Blaž) držijo v svojih rokah nekaj pomembnih vajeti: prve so zasledovalne za zeleno-belimi in za ohranjanje stika s Koprčani, druge pa z držanjem varne razdalje pred Sobočani in Mariborčani. To je tudi peterica klubov, ki bo skozi prvenstvo iskala evropsko pot, čeprav je rezervna možnost tudi pokalno tekmovanje, na katerega pa ne velja računati. To najbolje vedo prav Celjani, ki se jim lanska pokalna računica po neizpolnjenih ligaških načrtih ni izšla. Uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo je bila za ruske vlagatelje osrednji cilj.