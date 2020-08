FOTO:Olimpija je čudežno vstala iz pepela in ostala v Evropi

Ljubljana

Nogometaši Vikingurja so bili res vikingi in so se številčno oslabljeni upirali 83 minut. FOTO: Jure Eržen/Delo



Z desetimi možmi 0:1



Obleganje gostujočih vrat se je obrestovalo

Mladi novinec pri Olimpiji Radivoj Bosić (levo ob Anteju Vukušiću) se je zelo trudil in bil nagrajen z golom v 106. minuti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Strelci: 0:1 – Karlsson (27), 1:1 – Fink (88), 2:1 – Bosić (Fink, 106); streli: 16:8; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 55:45; koti: 11:2; prekrški: 24:19; menjave: Andrejašič-Fink (46., 7), Bagarić-Blagaić (58., 6), Vukušić-Lupeta (71., 5,5), Ljaskov-Pavlović (90, –); Magnusson-Andrason (60, 6), Hansen-Theodorsson (60., 6, 110. Gudjonsson –), Atlason-Norrason (96., –), rumeni kartoni: Andrejašič (24), Korun (40); Hlynsson (68), Jonsson (104); rdeči karton: Ottensen (5).

- Le 120 sekund in sodnikov dodatek je Olimpijo ločilo od hitrega slovesa v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. Vikingur je igral z desetimi igralci od 5. minute, od 27. minute pa si je priigral vodstvo z 1:0. Olimpija je bila že na pragu popolnega poloma, a jo je rezervists kančkom sreče vrnil v življenje. V 88. minuti je izenačil, v podaljšku v 106. minuti pa je številčno močnejša, nepopustljiva in vztrajna Olimpija z golom novincapreprečila blamažo.»Bilo je težko, ob vseh težavah, ki so se kar vrstile. V prvem polčasu nismo bili na želeni ravni, veseli pa me, da smo v drugem polčasu in podaljšku prišli do ustrezne komunikacije. Zelo pomembna tekma, v kateri so igralci pokazali značaj. Danes se je začelo ustvarjati moštvo,« je po zares infarktni tekmi povedal srečni zmagovalec in trener OlimpijeŽe po petih minutah je bilo jasno, da Islandci znajo igrati, toda tudi, da znajo biti naivni. Ena sam trenutek nezbranosti je gostujočega kapetanastal izključitve. Kot zadnji mož je zrušil prodirajočega Olimpijinega novinca. Prosti strel z 18 m rahlo levo je izvedel. Imel je smolo, zadel je vratnico.Toda nihče se ni preveč vznemirjal, Olimpijinih enajst proti Vikingurjevimi desetimi, to bi pač morali biti dovolj tudi za moštvo brez treningov. Olimpija jih je imela vsega štiri pred dvobojem z osmouvrščenim tekmecem v domačem prvenstvu, ki je povrhu v tekmovalnem ritmu. A številčna prednost ni prednost, ko se moštvo šele sestavlja in se uigrava, kot se Olimpija. Kaj hitro je prišla bridka resnica. Strnjeni, čvrsti in motivirani gostje so postali pravi vikingi. Na igrišču se ni prav nič poznalo, kdo je številčno oslabljen. Še dobro, da so bili to gostje. Delovali so boljše, Ljubljančani pa kljub primanjkljaju treningov vse prej kot prepričljivi.Seštevek negativnih stvari je v 27. minuti prinesel presenečenje.je z 18 m streljal, novinec v ljubljanskih vratihje žogo na kratko odbil. Najhitrejši pri žogi je bil visokiin z leve strani poslal žogo v vratarjev dolgi kot. Odbila se je v vratnico za 0:1.Težave za zeleno-bele so bile tu. Strah še ne. Do konca polčasa so Islandci brez težav držali prednost. Na začetku drugega polčasa prvih pet minut jim je kazalo še lažje, potem pa se je vse zasukalo. Ljubljančani so iz minute v minuto bolj stiskali goste, ki se niti niso posebej trudili spustiti v moštvene napadalnejše akcije. Njihova namera je bila jasna, če se posreči enemu ali dvema s posamičnimi akcijami, da, drugače ne. Vse so podredili branjenju minimalne prednosti.Ljubljančanom ob vsem pritisku in številnih predložkih ter strelih ni kazalo najbolje. Voda jim je že pošteno začela teči v grlo, senzacionalno slovo je bilo na vidiku. Toda obleganje islandskih vrat je bilo tako silovito, da je bilo mogoče upati tudi na čudežno rešitev. Prišla je, v 88. minuti v podobiin v obliki rahlo obupanega pol voleja. Fink je sprožil z desne strani z 12 m, zadel dolgi kot in Olimpija je čudežno vstala od mrtvih.Dvoboj je zapeljala v podaljšek, s čimer je dobila še eno priložnost za veliki zasuk in za napredovanje v 2. kolo kvalifikacij. Druge ali že tretje, četrte priložnosti v dvoboju z Islandci ni zavrgla. Gol vreden napredovanja in evropskega preživetja je v 106. minuti po podaji prvega junaka tekme Finka z bližine zabil