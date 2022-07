Olimpija zmagovito začela domačo sezono

Nogometaši Olimpije so v tekmi 1. kroga Prve lige Telemach premagali Muro z 2:0 (0:0). Nogometaši klubov, ki sta med tednom uspešno preskočila oviri v uvodnem krogu kvalifikacij konferenčne lige (Ljubljančani so sicer zmagali šele po podaljšku), so se danes pomerili še v uvodnem krogu nove domače sezone. Na koncu so na praznem stadionu Stožice, saj gledalcev zaradi kazni domačemu klubu ni bilo, slavili zeleno-beli, ki so bolje izkoriščali svoje priložnosti.

V ljubljanskem klubu so sicer želeli prestaviti dvoboj, saj so imeli zaradi evropske tekme v Luksemburgu in dolgega potovanja malo časa za pripravo, vendar vodstvo tekmovanja ni ugodilo prošnji.

Morda so tudi zaradi utrujenosti domačih v prvi polovici prvega dela prevladovali gostje. Domači namreč v uvodnih 20 minutah niso bili nevarni, vratar Mure Matko Obradović praktično ni imel dela. Več pa na drugi strani Matevž Vidovšek. Mura je imela v peti minuti najprej priložnost po kotu, ko je meril Gregor Balažic, ter potem po novem kotu še eno Žige Kousa, žoga je končala prek gola. V obdobju premoči so muraši zapretili še po prostem strelu Martina Šrolerja, žoga pa je končala v živem zidu.

A v drugi polovici prvega dela so se prebudili tudi domači, že v prvi pravi akciji pa so bili zelo nevarni, ko je Mustafa Nukič sprejel natančno podajo Svita Sešlarja, a je njegov strel s šestih metrov ubranil Obradović. Sledili so še trije poskusi Mure, najbolj nevaren pa je bil Mihael Klepač, ki je v 32. minuti s kakšnih 14 metrov meril tik ob vratnici, pa tudi Mirlindu Dakuju po strelu iz bližine dve minuti zatem ni zmanjkalo veliko. Na domači strani pa je pred koncem polčasa po desni prodrl Nukić, vendar je bil Obradović spet dovolj hiter.

Drugi del se je sicer začel z zadetkom Olimpije v 49. minuti, toda gol Sešlarja ni obveljal, ker so bili domači na začetku akcije v prepovedanem položaju. A Mura ni več imela tako izrazite premoči kot v večjem delu prvega dela, prav tako pa ni izkoristila številnih prekinitev in kotov.

Olimpija je doživela veliko sprememb. FOTO: Črt Piksi

Zato pa so na drugi strani takšno akcijo bolj unovčili domači; v 73. minuti so imeli prosti strel, z desne strani je s kakšnih 20 metrov žogo pred vrata podal Mario Kvesić. V kazenskem prostoru pa je neodločnost Murinih branilcev izkoristil Đorđe Crnomarković in zadel z glavo.

V zadnjih 15 minutah so pobudo spet prevzeli gostje in bili vse nevarnejši, v 88. miniti pa tudi zelo blizu izenačenju, toda domači vratar je v isti akciji ubranil dva strela s šestih metrov, najprej je meril Daku, potem še Kai Cipot. Česar ni zadela Mura, je nato Olimpija: že v sodnikovem dodatku je po protinapadu najprej meril Almedin Ziljkič, njegov poskus je Obradović še ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravil novinec Samuel Pedro.

V naslednjem krogu bo Mura 24. julija gostila Domžale, isti dan bo ljubljanska zasedba gostovala pri CB24 Taboru Sežani.

Olimpija - Mura 2:0 (0:0) Štadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Žunič, Vidali.

Strelca: 1:0 Crnomarković (73.), 2:0 Pedro (90.).

Olimpija: Vidovšek, Ratnik (od 73. Ziljkić), Milović (od 25. Karamatić), Crnomarković, Krefl (od 58. Sualehe), Sešlar, Doffo, Pilj, Aldair (od 58. Pedro), Kvesić, Nukić (od 73. Estrada).

Mura: Obradović, Kuzmić, Balažic (od 46. Morris), K. Cipot, Beganović, Lorbek (od 81. Maruško), T. Cipot (od 62. Bobičanec), Šroler (od 62. Shabanhaxhaj), Kous, Klepač (od 85. Petković), Daku.

Izidi 1. kroga 1. SNL:

Petek:

Koper : Tabor Sežana 2:1 (0:0)

Sobota:

Domžale : Celje 0:0

Maribor : Kalcer Radomlje 0:3 (0:2)

Nedelja:

Olimpija : Mura 2:0 (0:0)

Ponedeljek:

20.15 Gorica – Bravo