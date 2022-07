Olimpija ni želela mešetariti, Maribor ga je vzel

Mladi 21-letni Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu je bil izbor bivšega Olimpijinega športnega direktorja Mladena Rudonje, na koncu je najboljšega strelca nigerijskega prvaka Rivers United ujel mariborski športni direktor Marko Šuler.

Je Olimpija potegnila krajšo ali se je Maribor uštel? To je vprašanje, ki so ga v zelo, zelo pomenljivega spremenili Ljubljančani s podrobnostmi nesojenega in morda spornega prestopa. Zakaj ni izvedbe, so pojasnili zeleno-beli na klubski spletni strani.

»Odškodnino v višini četrt milijona evrov za sicer odličnega Nigerijca, ki je bil s 14 goli drugi najboljši strelec kluba Rivers United, ki je minuli teden prvič postal nigerijski prvak, naj bi namreč njegovi posredniki plačali kar NK Olimpija, nato bi si denar pod njihovimi pogoji razdelili, Ishaq Kayode Rafiu pa bi v Sloveniji zaigral za mesečno plačo v okvirni višini 10 tisoč evrov mesečno. Vodstvo NK Olimpija seveda ni strinjalo z navedenim načinom poslovanja oziroma podpisovanja pogodbe in je nemudoma prekinilo pogovore s posredniki,« so razkrili mešetarjenje Nigerijčevih posrednikov, ki so imeli partnerja v Rudonji. Pri morebitni nogometaševi prodaji bi se odškodnina delila, 50 odstotkov bi pripadlo Olimpiji, drugih 50 pa igralčevim zastopnikom.

Pri Olimpiji so še poudarili, da bodo zavrnili kakršno koli nepregledno poslovanje kluba, saj poslujejo korektno in v skladu s standardu ter z vsemi poslovnimi praksami nogometnega kluba.

Pod kakšnimi zahtevami je Nigerijec postal član vijolični, pri mariborskem klubu niso razkrivali. So le potrdili njegov prihod.

»Če ne bi bil del reprezentančne odprave v ZDA, kjer je v dvoboju z Mehiko prvič oblekel dres članske izbrane vrste, bi sezono končal tudi kot najučinkovitejši posameznik v ligi,« so zapisali na spletni strani NK Maribora.

Športni direktor Šuler je podrobneje pojasnil športne razloge napadalčevega prestopa.

»Morali smo se odzvati, za razširitev kadra potrebujemo tudi na krilnih položajih novo rešitev. Ishaq je tukaj kot igralec za sedanjost in prihodnost. Prihaja z dobrimi priporočili. V prejšnji sezoni je zabil 14 golov, če bi igral vse tekme do konca, bi lahko postal tudi najboljši strelec prvenstva. Je igralec s prodornostjo, hitrostjo in konkretnostjo ter z redko videno fizično močjo. Vmes se je že znašel pod drobnogledom številnih klubov, tako da nam je uspelo ujeti pravi trenutek. Od začetka pogovorov je imel željo po prihodu, vse zadeve so se sestavile v želen mozaik in dobili smo igralca, ki nam prinaša novo dimenzijo v ofenzivnem delu.«