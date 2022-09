Olimpijina simultanka, ki je navduševala

V nadaljevanju preberite:

Albert Riera tudi po zaostanku z 0:2 po vsega 20. minutah ni spreminjal ničesar, Olimpija je v derbiju 10. kola 1. SNL v soboški Fazaneriji igrala tako, kot je začela in tudi v lovu za tretjim golom je Majorčan ukrepal s primernimi menjavami. Špančevi taktični prijemi oziroma odzivi na dogajanje na igrišču ostajajo vse bolj izstopajoči in vzorčni za vse kolege. So nagrajeni.

«Zakaj bi ukrepal? Prvič so prišli na našo polovico in s prvim strelom zabili gol. Iz dveh strelov so dosegli dva gola. A mi ne odstopamo od svojega načina igre, žogo želimo imeti v svoji posesti, tekmeca pa pritisniti na njegovo polovico. To dopušča veliko prostora za nasprotne napade,« je bil jasen Riera in izzval kolege, ki so polni ust o tranziciji. »Tudi mi se lahko postavimo nazaj in v blok. Potem pa se lahko pogovarjamo o tranziciji,« je bil pomenljiv 40-letni preporoditelj zeleno-belih, ki veliko stavi na odlično vzdušje v moštvu.