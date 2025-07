Olimpija v Stožicah z minimalno prednostjo boljša od Mure

Po evropskih tekmovanjih je ljubljanska Olimpija sezono začela še v domačem prvenstvu. V Stožice so na gostovanje prišli nogometaši Mure, ki so si želeli izkoristiti težave domačinov. Te so sezono začeli klavrno, v kvalifikacijah za ligo prvakov so se že v prvem krogu opekli v Kazahstanu.

Danes so po lepem zadetku Antonia Marina aktualni slovenski prvaki slavili z minimalno prednostjo, čeprav je bila tudi Mura precej nevarna. Pod velikim pritiskom se je zavoljo skromnega začetka v sezono znašel strateg na klopi domače ekipe Jorge Simao, ki pa je danes vseeno naredil dobro menjavo, saj je Marin v igro vstopil le pet minut pred zadetkom.

V prvem polčasu odlična obramba Mure

Začetek tekme je bil dokaj umirjen, Prekmurci pa se slovenskih prvakov niso prav nič ustrašili. Po pol ure igre je nevaren strel z razdalje sprožil Nigerijec v dresu Olimpije Peter Agba, ki pa je za las zgrešil okvir vrat. Ljubljančani so se takrat počasi začeli prebujati, po podaji Ahmeta Muhamedbegovića je v 33. minuti nevarno sprožil Alex Tamm, čigar strel je 17-letni vratar Mure Aljaž Strajnar zanesljivo ubranil. Tekma se je nato nekoliko razživela, po Olimpijinih težavah v napadu je do priložnosti prišla tudi Mura.

Do konca prvega polčasa ljubljančani niso uspeli razvozlati čvrste prekmurske obrambe, v 45. minuti pa je kot prvi porumenel 22-letni bolgarski branilec pri Olimpiji Veljko Jelenković. Le minuto kasneje je kot edini igralec črno-belih rumeni karton prejel vezist Faad Sana. Po prvem polčasu nismo videli zadetkov, nogometaši domačega kluba niso dovolj poskušali, da bi lahko resneje zapretili vratom Mure.

Jorge Simao je bil danes pod hudim pritiskom, rešil ga je Antonio Marin. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi v drugem polčasu si domači niso ustvarjali dovolj priložnosti. V 64. minuti je imel lepo priložnost Dino Kojić, a Strajnar je z vrhunsko obrambo mrežo Mure ohranil nedotaknjeno. Tudi dve minuti kasneje Alex Tamm ni izkoristil lepe priložnosti in gostje so se spet dokazali v obrambi. V 73. minuti je končno prišel prvi Olimpijin zadetek, pet minut po vstopu v igro je krasen gol zadel Hrvat Antonio Marin. Ljubljančani so imeli še eno lepo priložnost v 81. minuti, ko je po napaki povratnika v črno-belem dresu Nina Koutra, ki je sicer igral odlično, Ivan Durdov streljal na prekmurska vrata, a se je Strajnar spet izkazal z novo izvrstno obrambo.

V prvi minuti sodnikovega podaljška so imeli Prekmurci celo priložnost za izenačnje, po strelu Jake Domjana se je izkazal 23-letni vratar Mure Matevž Dajčar. Ljubljančani, ki so danes nosili oranžno-zelene drese, so tekmo pripeljali do konca in slavili z rezultatom 1:0. Pri Muri se je najbolj izkazal vratar Aljaž Strajnar, ki je omejil poraz svoje ekipe, čeprav bi lahko gostje z nekaj sreče osvojili tudi kakšno točko. Zaradi števila danih zadetkov je Olimpija na lestvici slovenskega prvenstva na tretjem mestu, a pomembno je, da je četa trenerja Simaa po razočaranju v Evropi vsaj domače ligaško tekmovanje odprla z zmago.

Ljubljančane sedaj v torek čaka 2. predkrog kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerem se bodo pomerili proti neugodnemu Inter Escaladesu iz Andore.