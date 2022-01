Olimpije in Maribora domači fantje ne zanimajo

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne pred prvo tekmo, zaostalo med Olimpijo in Muro (9. februarja), ni več neznank, kdo je že potegnil krajši konec v zimskem prestopnem roku. To je 1. SNL, ki bo sicer spomladi bogatejša za prvega moža zeleno-belih v prejšnji sezoni Đorđeja Ivanovića, a siromašnejša za vidnejše slovenske igralce. Odhodi slovenskih ligaških prvokategornikov Žana Karničnika, Amadeja Maroše, Rudija Požega Vancaša, Blaža Vrhovca, Sandija Ogrinca so le še dopolnili seznam novih legionarjev, na katerega so se že na začetku sezone vpisala močna imena: Nino Kouter, Žiga Frelih, David Brekalo in Dario Kolobarić. Skoraj za enajsterico zelo pomembnih nogometašev, ki bi bili v skupnem moštvu favoriti v boju za naslov slovenskega prvaka, upodabljajo eno od osnovnih slabosti slovenskega klubskega nogometa: moštva zanje ne najdejo ustreznih naslednikov med domačimi fanti.