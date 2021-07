Olimpiji z Radomljami le točka

V uvodni tekmi nedeljskega sporeda v 2. kolu domačega nogometnega prvenstva sta se moštvi Radomelj in Olimpije razšli brez zmagovalca – 1:1 (1:1; Pogačar 22.; Petrov 17.). Sklepna tekma dneva je na sporedu ob 20.15 v Ljudskem vrtu, kjer igrata zasedbi domačega Maribora in Domžal.



Ljubljančani na prvi prvenstveni tekmi sezone, potem ko je bila tista iz 1. kola z Domžalami preložena zaradi evropskih nastopov, niso navdušili. Toda v boju s povratnikom v prvo ligo Radomljami (z njim so se nazadnje merili pred štirimi leti in jih premagali) so vseeno osvojili točko, kar je bilo glede na prikazano pravično, čeprav so imeli zeleno-beli več žogo v posesti in tudi več strelov.



Že prvi polčas se je končal z izenačenim izidom, saj sta imeli obe ekipi nekaj lepih priložnosti. Ljubljančani so povedli v 17. minuti, ko je Tomislav Tomić z dolgo podajo na desni strani našel Aldairja, ta je nato prodrl proti kazenskemu prostoru in podal pred vrata, kjer je Sava Petrov zlahka zadel iz bližine. Že v 22. minuti so domačini, ki igrajo svoje tekme v Domžalah, izenačili. Takrat je Andrej Pogačar prišel do strela z desne strani kazenskega prostora, žoga pa je vmes zadela Uroša Koruna, spremenila smer in presenetila ljubljanskega čuvaja mreže Nejca Vidmarja.



Pozneje golov ni bilo več, v tretji minuti sodniškega dodatka je Olimpija zahtevala najstrožjo kazen, ko je Rok Jazbec objel Mustafo Nukića, ta je padel, toda po posvetovanju s sobo za VAR je Dejan Balažič pokazal na nadaljevanje igre.

Radomljani bodo v 3. krogu v petek gostovali v Kidričevem, Ljubljančani pa bodo dva dni pozneje v večnem derbiju gostili Maribor.

