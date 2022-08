Orli v naravo, ne pa na tekmo Benfice!

Organizacije za zaščito živali na Portugalskem so pozvale nogometni klub Benfica k opustitvi predstave z orlom, ki pred vsako tekmo poleti nad tribunami štadiona in pristane na klubskem grbu na sredini igrišča. Kot so izpostavili, orli sodijo v naravo in ne na nogometne štadione.

Odpravo tega običaja sta od kluba zahtevali politična stranka, ki se zavzema za zaščito narave in živali, in nevladna organizacija za zaščito živali, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. »Divje živali nimajo mesta v športu, ampak v naravi, kjer bi morale živeti svobodno,« je dejala Ines Sousa Real, poslanka portugalske parlamentarne stranke Ljudje, živali, narava (PAN).

Orel je že leta del spektakla na štadionu Luz v Lizboni, ki sprejme 66.500 gledalcev. Eden izmed uslužbencev kluba z izurjenim orlom v roki vstopi v dvigalo in nato orla pred sodnikovim žvižgom izpusti. Občinstvo verjame, da bo Benfica na tekmi zmagala, če bo orel naredil dva preleta nad tribunami.

Poslanka je predlagala, da klub, ki ima orla v svojem grbu, živo žival nadomesti s plišasto maskoto. Odpravo tradicije preleta orla pa je pred začetkom portugalskega prvenstva zahtevala tudi nevladna organizacija za zaščito živali Peta.

»Orli so samotarske živali, ki ne bi smele biti v stresnem in hrupnem okolju stadiona,« je v pismu, ki ga je poslala klubu, zapisala organizacija za zaščito živali. »Te čudovite živali letijo čez širna prostranstva ter večino časa preživijo na drevesih in prosto lovijo na velikih območjih. Takšno okolje jim povzroča izjemen stres,« je še dodala Peta.

Benfica je lansko sezono končala na 3. mestu ligaške lestvice. Letošnjo pa je začela z zmago s 4:0 nad Arouco v uvodnem krogu prvenstva.