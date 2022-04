Pep Guardiola: Močno spoštujem Atletico, lahko igra, kakor hoče

Dvoboj Atletica in Manchester Cityja je bil eden najboljših v četrtfinalu lige prvakov, bi lahko sklenili po spektakularni in dramatični končnici povratne tekme, ki je bila po meri rdeče-belim borcem trenerja Diega Simeoneja. To je po neodločenem rezultatu (0:0) priznal tudi Cityjev trener Pep Guardiola, ki je po napredovanju v polfinale opazno deloval olajšano.

»Stisnili so nas ob zid, kot bi mi pozabili igrati nogomet. Toda, priznajmo si, Atletico je bil na povratni tekmi odličen, naša nemoč je njegova zasluga. Veselimo se polfinala, toda prav lahko bi bili tudi izločeni,« je priznal Guardiola, ki je izpostavil natrpan urnik kluba v zadnjih tednih in ligaški derbi z Liverpoolom, ki je njegovim nogometašem pobral veliko moči, zato se v zadnjem delu tekme z Atleticom niso najbolje znašli in je Pep pogrešal njihovo intenzivno igro.

Simeone: Ponosni smo na svoje korenine in naš slog igre

»Močno spoštujem Atletico. Lahko igra, kakor hoče, od mene niste nikdar slišali kritike trenerja Simeoneja ali načina, na kakršnega igra njegova ekipa. V tem, kar počne, je najboljši na svetu,« je ocenil Guardiola ob sugestivnem vprašanju novinarja, ki je namigoval na domnevno obrambno taktiko Atletica. »Tretjič smo v polfinalu, kar je velik dosežek za klub. Toda že zdaj vam povem: če bomo igrali tako kot v drugem polčasu tekme z Atleticom, pozabite na karkoli v dvoboju z Realom,« je opozoril Guardiola.

Diego Simeone med tekmo z Manchester Cityjem. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Pep Guardiola med tekmo z Atleticom. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Diego Simeone? »Ponosni smo na svoje korenine, na naš slog igre in na to, kar počnemo in tekmujemo z drugimi. Nikdar nisem imel razloga, da bi komentiral izjave drugih ljudi, tudi tokrat ga nimam. Dejstvo je, da so ključne zmage, to pa nam tokrat ni uspelo, čeprav lahko fante le pohvalim za opravljeno delo. Saj ste videli odziv naših navijačev po slovesu od lige prvakov, kako bi lahko želeli več?« je komentiral razplet četrtfinala argentinski trener.