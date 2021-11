Pet golov Atalante, a brez Iličićevega

Nogometaši Atalante so skupaj z Josipom Iličićem, ki je igral do 60. minute, za uvod 13. kolo italijanske lige premagali Spezio s 5:2 in zadržali četrto mesto na lestvici.

V Bergamu, kjer je Iličić igral do 60. minute, je Spezia povedla v 11. minuti, ko je odbito žogo v mrežo pospravil M'Bala Nzola. Potem pa je vse steklo po željah domače zasedbe.

Ta je izenačila v 18. minuti, ko je zadel Mario Pašalić, povedla v 38. minuti, ko je Duvan Zapata po ponovljenem strelu le unovčil enajstmetrovko, prednost pa povečala v 41. minuti z novim Pašalićevim golom. Luis Muriel v 84. in Ruslan Malinovskij v 89. minuti sta postavila le še piko na i visoki zmagi. V sodniškem dodatku je Nzola le še kozmetično popravil končni izid.

Ob 18.00 se bosta srečala Lazio in Juventus, ob 20.45 pa še Fiorentina in Milan, ki ima na drugem mestu toliko točk kot vodilni Napoli.

V nedeljo se bosta najprej ob 12.30 merila Sassuolo in Cagliari, ob 15.00 bo Venezia Domna Črnigoja, ta zaradi poškodbe ne bo igral, gostovala pri Bologni, Salernitana Vida Belca pa bo gostila Sampdorio. Ob 18.00 bo branilec naslova Inter Milano s Samirjem Handanovićem igral z Napolijem, ob 20.45 pa bo še tekma Genoe, ki jo bo prvič vodil Andrej Ševčenko, in Rome.

V ponedeljek bodo krog končali Hellas Verona in Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića (18.30) ter Torino in Udinese (20.45).