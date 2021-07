Petkova vročica v St. Peterburgu in Münchnu

Švicarska nogometna reprezentanca bo danes napadala nov veliki skalp, ko se bo v četrtfinalu evropskega nogometnega prvenstva v Sankt Peterburgu pomerila s Španijo. V drugem petkovem četrtfinalu v Münchnu bosta igrali Italija in Belgija. Slednja še čaka na zadnje novice o zdrajvu Edena Hazarda in Kevina De Bruyneja.



Švica se je z zmago proti svetovnim prvakom Francozom po izvajanju 11-metrovk prvič po letu 1954 uvrstila v četrtfinale velikega turnirja. Zdaj so Švicarjem dovoljene sanje: Moramo biti lačni, da napredujemo v naslednji krog," je pred tekmo s Španci izpostavil selektor Vladimir Petković.



Španci doslej na prvenstvu počasi stopnjujejo formo, zmaga s 5:3 proti Hrvaški v podaljšku tekme osmine finala pa jim je vlila dodatno motivacijo. Selektor Luis Enrique se zaveda nevarnosti, ki jo predstavljajo Švicarji, saj sta se reprezentanci srečali dvakrat v ligi narodov. »Imamo srečo, lahko pa rečete obratno, smolo, da se zelo dobro poznamo ... Gre za enega najboljših kolektivov na tem prvenstvu,« je ocenil.



Na drugi četrtfinalni tekmi večera se bosta v Münchnu srečali že 31 tekem nepremagana Italija in vodilno moštvo na Fifini svetovni lestvici Belgija. Gre za edini moštvi, ki sta zmagali na vseh 10 tekmah kvalifikacij za ta turnir, ob Nizozemski pa sta na tem euru zabeležili zmage tudi na vseh tekmah skupinskega dela.



Belgija je v osmini finala premagala evropske prvake iz leta 2016 Portugalce. »Na tekmi se bosta pomerili dve statistično najboljši moštvi tega prvenstva,« je dejal belgijski selektor Roberto Martinez. »Škoda je, da se moramo srečati že v tem delu prvenstva.«

Danes na EP

St. Peterburg (18.00): Švica – Španija

München (21.00): Belgija – Italija

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: