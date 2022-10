Po dežju sonce posijalo Šiškarjem

Nogometaši Brava so v 14. kolu Prve lige Telemach premagali Celje z 2:0 (1:0). Bravo in Celje sta danes odigrala še drugi polčas zaradi močnega deževja v soboto prekinjene tekme. Potem ko so Ljubljančani pred današnjim nadaljevanjem vodili z 1:0, so kmalu po začetku drugega polčasa podvojili prednost in nato dobro pazili na tekmečeve napade. Tekma je v soboto v prvih 45 minutah ponudila bolj ali manj enakovredno predstavo, še preden pa so razmere za igranje postale nemogoče, pa je domače v 10. minuti v vodstvo popeljal David Flakus Bosilj.

V nalivu je v deseti minuti od daleč najprej sprožil Matija Kavčič, celjski vratar Florijan Raduha je strel obranil, a mu je ob tem žoga spolzela iz rok, pri njej pa je bil takoj Flakus Bosilj in jo iz bližine potisnil v mrežo. Danes so tekmo nadaljevali v precej boljših razmerah.Čeprav je Celje začelo odločno, pa je Bravo podvojil prednost v 50. minuti, z natančnim strelom s 14 metrov je zadel Mitja Križan.

Izidi 14. kola 1. SNL:

sobota:

Maribor : Domžale 0:3 (Mutavčić 35., Jo. Pišek 48., Jakupović 71.; RK Sikošek 47, Kronaveter 52., oba MB),

nedelja:

CB24 Tabor Sežana : Mura 0:4 (Balažič 19., Klepač 25., 33., Beganović 28.)

Gorica : Olimpija 0:0

ponedeljek:

Bravo : Celje 2:0 (1:0)

17.30 Kalcer Radomlje - Koper