Po odstavitvi Gregga Berhalterja Američani sanjajo o ​Jürgnu Kloppu

Selektor nogometne reprezentance Združenih držav Amerike Gregg Berhalter je bil odpuščen po nepričakovanem izpadu njegove ekipe v prvem delu pokala Amerike, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odločila Nogometna zveza ZDA (USSF). Petdesetletni Berhalter je bil za trenerja ZDA imenovan lani.

Reprezentanca ZDA je po uvodni zmagi nad Bolivijo izpadla iz Cope Americe že v skupinskem delu po porazih proti Panami in Urugvaju.

Ta zgodnji izpad, prvič v zgodovini je država gostiteljica tega tekmovanja izpadla že po prvem delu, je sprožil vsesplošne pozive nekdanjih igralcev, strokovnjakov in navijačev, naj Berhalterja odpustijo.

To se je zgodilo le dve leti preden bodo ZDA leta 2026 skupaj s Kanado in Mehiko gostile svetovno prvenstvo, turnir, na katerega v ZDA gledajo kot na zlato priložnost za povečanje privlačnosti nogometa.

Jürgen Klopp obiskal ZDA

Ameriški nogometni voditelji so pod hudim pritiskom javnosti odstavili Berhalterja in po obisku nekdanjega trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa ZDA. Nemec si je po odhodu v pokoj privoščil oddih v ZDA. Ko so ga »zasačili« na dan neodvisnosti, 4. t. m., se je takoj sprožila kampanja za njegov angažma.

«Odličen dan za obuditev spominov o obiskih ZDA z mojim Liverpoolom. Imeli smo se čudovito, navijači v ZDA so bili zelo živahni. Srečen 4. julij,« na Instagramu pomenljivo zapisal Klopp, ki je po umiku od trenerskega posla zagotovil, da se ne bo več vrnil med trenerje. Toda po poročanju nekaterih medijev je prav selektorski stolček ZDA eden od najprivlačnejših in vznemirljivih, zaradi katerega bi prelomil svojo odločitev.