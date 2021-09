Bizjak ostal brez ognjenega krsta na zgodovinski tekmi v Tiraspolu

Domači obračun nogometašev Šerifa z ukrajinskim Šaktarjem iz Donecka je prvi v zgodovini kluba, ko gre za nastope v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja. Lovra Bizjaka zaradi poškodbe ni v ekipi, rezultat tekme iz Tiraspola in Istanbula, kjer gostuje Borussia Dortmund z norveškim zvezdnikom Erlingom Haalandom, lahko skupaj z vsemi ostalimi obračuni spremljate spodaj.



Sredin večer bo sicer minil v znamenju tekem v Milanu in Bruggeu. V mestu mode se bo pri italijanskem prvaku Interju ustavil španski podprvak in 13-kratni osvajalec lige prvakov Real Madrid, čigar strelce bo poskušal v vratih črno-modrih ustaviti Samir Handanović. V Bruggeu bo gostoval zvezdniški Paris Saint-Germain, letos prvi favorit za končno zmago, v majici katerega naj bi prve evropske minute odigral argentinski as Lionel Messi. Drugi favorit skupine A in drugi favorit za končno zmago Manchester City gosti Leipzig Kevina Kampla.



V skupini B bo vroče tudi po zaslugi spopada evropskih velikanov Liverpoola in AC Milana na Anfieldu. V isti skupini najdemo tudi Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki bo prvič v vlogi španskega prvaka na tekmi lige prvakov pričakal stare znance iz Porta, s katerimi je kot član Benfice odigral številne derbije.





