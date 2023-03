Po Slavku Vinčiću udarila še Carlo Ancelotti in Jürgen Klopp

Odločitev slovenskega nogometnega sodnika Slavka Vinčića, ki je »nagradil« Manchester City z enajstmetrovko zaradi dotika žoge z roko Leipzigovega branilca, še buri duhove. Dotaknila sta se jo tudi Realov trener Carlo Ancelotti in Liverpoolov Jürgen Klopp. Oba sta bila složna in se strinjala, da je bila enajstmetrovka nora.

»To ni nogomet, ne moreš dosoditi takšne enajstmetrovke v ligi prvakov,« je bil oster Ancelotti. Klopp je dodal: »Iskreno ne razumem. Če cel svet vidi, da to ni bila 11-m in dva moža mislita, da je bila, potem je nekaj narobe.« Mariborčana sta deloma zavedla tudi VAR pomočnika, edini neslovenski sodnik Španec Alejandro Hernandez in Nejc Kajtazović. Španec je bil tisti, ki je Vinčića opozoril na domnevno nepravilno posredovanje z roko nemškega branilca.

Kljub vsemu bi se lahko Vinčić po ogledu spornega trenutka odločil drugače. Tej moštveni zmotni presoji je kmalu sledila še izključno Vinčićeva, saj posredovanje Cityjevega vratarja Edersona zunaj kazenskega prostora nad tekmecem ni ocenil s prekrškom in posledično z izključitvijo. Po ostrem odzivu številnih nogometnih avtoritet se je za Vinčića najbrž že končala sodniška sezona v evropskih klubskih tekmovanjih.