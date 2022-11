V Dohi konec šale: Vinčić dobro pozna Arabce, Messija še ne

V Katarju bodo prestavili v (naj)višjo prestavo, navdušenci nad vrhunskim nogometom bodo uživali v štirih tekmah na dan, nogometaši na mundialu bodo plesali v takem ritmu do 2. decembra! Tudi današnji dan prinaša več privlačnih tekem, navsezadnje bosta predstavila svoje znanje dva kandidata za naslov svetovnega prvaka.

12 tekem v Savdski Arabiji je že vodil sodnik Slavko Vinčić, Lionela Messija še ne pozna

V naslednjih dneh bodo številni prikovani pred TV zaslone, štirje standardni termini tekem – 11.00, 14.00, 17.00 in 20.00 – bodo najbolj vztrajnim lepo zapolnili dneve. Pod drobnogledom navijačev naj bi bila že prva tekma med Argentino in Savdsko Arabijo. Morda ne gre za klasični derbi, toda to merjenje moči premore veliko privlačnega.

Vadil tudi Paulo Dybala

Gre za reprezentanci, ki gojita odprt nogomet, obenem bo pot proti lovoriki začel Lionel Messi, ki bi se z morebitnim naslovom prvaka zavihtel med največje nogometaše vseh časov. In, obvezen napotek za mlajše navijače: nujno si oglejte gola, ki sta ju dosegla legendarni argentinski as Diego Maradona in savdski mojster Saeed Al-Owairan. Prvi je na mundialu 1986 zabil »gol stoletja« Angliji, drugi podoben gol Belgiji na mundialu v ZDA 1994. Youtube hrani oba.

Takole je argentinski velemojster Lionel Messi pomenljivo deloval med treningom na igrišču katarske univerze v Dohi. Foto Juan Mabromata/AFP

Seveda je 28 oziroma 36 let pozneje na papirju vse znano: Argentina uživa status nespornega favorita za zmago nad Arabci, za zmago v skupini, v kateri bosta igrali še Poljska in Mehika, in še več. Selektor »gavčev« Lionel Scaloni naj bi odprl prvo tekmo v Katarju v postavitvi 4-3-1-2, v kateri bo imel Messi »proste roke« na položaju »desetke«, pred njim bosta čakala na uporabne žoge Lautaro Martinez in Angel Di Maria. Scaloni ima na voljo šest odličnih napadalcev – to so Julian Alvarez (22 let, ManCity), Lionel Messi (35, PSG), Angel Di Maria (34, Juventus), Angel Correa (27, Atletico Madrid), rekonvalescent Paulo Dybala (29, Roma) in Lautaro Martinez (25, Inter).

Lewandowski o Argentini

»Argentina se poteguje za naslov prvaka, kako ne bi bila favorit v naši skupini,« se je vprašal tudi odlični poljski ostrostrelec Robert Lewandowski. »V resnici Argentina ni izgubila že 36 tekem, moram dodati še kaj?« je dodal napadalec Barcelone, ki v Kataloniji »nadomešča« prav Messija po selitvi slednjega v Pariz.

Slavko Vinčić FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Lewandowski se je moral celo pred tekmo z Mehiko – tudi to bi bil lahko spektakel – soočiti z vprašanji o Messiju in Argentini, nogometaši Savdske Arabije tako ali tako nimajo izbire. Vezist Abdulellah Al-Malki je celo dodal, da so sanje slehernega nogometaša, da lahko igra proti Messiju.

80.000 sedežev premore štadion Lusail, na katerem se bosta merili Argentina in Savdska Arabija

Z Messijem in soigralci se bo soočil tudi Slavko Vinčić. Fifa je prvo tekmo Argentine na letošnjem mundialu zaupala v roke slovenskim sodnikom, ki uživajo ugled tudi pod dežnikom Uefe. Zanimivo, Vinčić še ni delil pravice Messiju – v tej sezoni je vodil le derbi Interja in Barcelone ter tako spoznal Lautara Martineza – ali Argentini, odlično pa pozna Arabce!

Vinčić dobro pozna Arabce

Sodnik, ki bo ta petek dopolnil 43 let, je na seznamu Fife od leta 2010, pogosto mu zaupajo vodenje tekem prav v Rijadu. Za dobro plačilo sodi na dvobojih DP Savdske Arabije, doslej se je to zgodilo že dvanajstkrat, enkrat tudi v tej sezoni, v kateri je Vinčić sodil na 14 tekmah. Pred leti je bil aktiven tudi na prijateljski tekmi Nemčije in Savdske Arabije, ki je pripadla Nemcem.