Tudi Slavko Vinčić med hrvaškimi nogometnimi sodniki?

Vodstvo hrvaške nogometne zveze se resno spogleduje z angažiranjem tujih sodnikov za tekme hrvaškega nogometnega prvenstva (HNL). O tem se govori že dolgo, povod za dokončno spremembo pa je bila tekma med Osijekom in Hajdukom (0:0), med katero je glavni sodnik Fran Jović dve ključni odločitvi spremenil šele po ogledu videoposnetka.

»Hrvaška zveza (HNS) in sodniška komisija aktivno delata na spremembah, lahko potrdim, da razmišljamo tudi o angažiranju tujih sodnikov. S kolegi iz tujine, ki premorejo podobne profile sodnikov kot mi, želimo sodelovati dolgoročno, toda na igrišču ne boste videli tujih sodnikov pred sezono 2022/23,« je zatrdil šef sodniške komisije na HNS Bruno Marić.

Sodniki iz Avstrije, Madžarske, Slovenije, Romunije, Izraela, ...

Marić ni želel govoriti o konkretnih imenih in državah, na portalu Index pa so objavili informacijo, da gre za Avstrijo, Madžarsko, Slovenijo, Romunijo, Izrael in sodnike, kot sta Slavko Vinčić (Slovenija) in Ovidiu Hategan (Romunija), člana elitne skupine Uefinih sodnikov. Slednji je nedavno resda preživel infarkt, zato je njegova nadaljnja kariera s piščalko v roki močno vprašljiva.