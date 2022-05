Slavko Vinčić ni za rdeče kartone in enajstmetrovke

V nadaljevanju preberite:

Sevilla ne bo le prizorišče finala Uefine evropske lige 2021/22, sredin spektakel bo v vsakem primeru zaznamoval tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Slovi za drugačnega sodnika, kot je bil njegov predhodnik Damir Skomina. Koprčan, čigar kariero je ustavila poškodba, je (pre)pogosto žel pozornost in opozoril nase navijače in akterje na igrišču ter ob njem.

Kdo je Slavko Vinčić, kakšna je njegova kariera in komu je najbolj pogosto delil pravico? Kateri slovenski sodniki so na Uefinem seznamu, kdo bo pomagal Vinčiću v Sevilli in koga so zaman pričakovali v finalu v sodniškem miljeju? Kaj pravi o nujnih lastnostih sodnika 42-letni Vinčić?