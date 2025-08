Albert Riera ustvarja pošast, ki že ustrahuje v šampionskem slogu

V nadaljevanju preberite:

Kakšen paradoks, Olimpija je v šampionski sezoni pod taktirko Alberta Riere doživela najhujši poraz v 1. SNL od svoje vrnitve med najboljše leta 2009. Oktobra leta 2022 je bil s 6:1 boljši Bravo. Še prej, v 9. krogu, so takrat vodilnim in stoodstotnim Ljubljančanom prvi poraz prizadejali prav Celjani. Zdaj je Riera s Celjem skočil na drugo mesto zmagovalcev z najvišjim izidom.

Olimpija je v krizi, ki že nakazuje sezono 2023/24, v kateri si je priigrala prvo uvrstitev v konferenčno ligo, a zdaj deluje raztreseno in izgubljeno tudi na domači fronti. Zeleno-belo vodstvo je že v polnem pogonu in išče rešitve – najbrž le začasne.

Celjani so v svoji ligi, po potencialu so jim najbližje Mariborčani. Moštvi se razlikujeta po trenerju, Riera pozna SNL in je bil tudi igralec svetovnega razreda, Tuğberk Tanrıvermiš je novinec in »šolski« trener, kakršen je tudi Olimpijin Jorge Simão.