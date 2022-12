Pod božičnim drevescem tudi veliko vrhunskega nogometa

V nadaljevanju preberite:

Svetovnega prvenstva v nogometu je konec in novembrsko-decembrski utrip se vrača v ustaljene tirnice tudi po zaslugi vrnitve klubskih tekem. V ponedeljek, zgolj osem dni po finalu svetovnega prvenstva v nogometu, bodo motorje zagnali v angleški premier league. Podobno neučakani so v Franciji in Španiji, medtem ko se bodo Italijani v boj podali šele po novem letu. Kakšne izzive bodo sprejeli vodilni Arsenal v Angliji, Barcelona v Španiji, Napoli v Italiji in PSG v Franciji?