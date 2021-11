Poleg Süleja še štirje nemški reprezentanti v karanteni

Pet nemških nogometnih reprezentantov je pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v karanteni, potem ko je bil eden od vpoklicanih igralcev pozitiven na novi koronavirus. O tem je javnost danes obvestila Nemška nogometna zveza DFB, ki je že vzpostavila vse potrebne protokole za zaščito preostalih reprezentantov in članov strokovnega osebja.

Igralec, ki se je okužil z virusom, je sicer cepljen in ne kaže bolezenskih znakov, je sporočil DFB, ki pa sprva ni navedel njegovega imena. Je pa nemški Bild medtem že objavil, da gre za nogometaša Bayerna iz Münchna Niklasa Süleja. Kasneje je to potrdil tudi DFB. Štirje so morali zaradi okužbe preventivno v karanteno kot bližnji stiki, čeprav so bili na testiranju negativni. To so trije Sülejevi klubski soigralci, Joshua Kimmich, Serge Gnabry in Jamal Musiala, ter Karim Adeyemi iz Salzburga.

90 odstotkov cepljenih

Nemški nogometaši so si sicer dve koli pred koncem kvalifikacij že zagotovili nastop na mundialu. V četrtek se bodo doma pomerili proti Lihtenštajnu, v nedeljo pa v gosteh proti Armeniji.

V Nemčiji so v torek zabeležili rekordno število okužb na tedenski ravni, državi pa je burno debato v športnih krogih v zadnjih tednih sprožil Kimmich, ki zaradi »osebnih razlogov« ni cepljen. Je pa po podatkih nemške nogometne lige iz prejšnjega meseca 90 odstotkov nogometašev in strokovnega osebja v prvi in drugi bundesligi cepljenih.