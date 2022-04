Poljaki slavnega rojaka selijo v Barcelono

Robert Lewandowski in Bayern še nista našla dogovora o podaljšanju pogodbe. Na Poljskem, domovini najboljšega Bayernovega strelca, so prepričani, da zato, ker se je 33-letni napadalec odločil, da bo po koncu sezone odšel v Barcelono.

»Telewizja Polska« je kot enega od razlogov za selitev najslavnejšega poljskega nogometaša navedla njegovo nezadovoljstvo nad tem, da Bayern ni posebej zavzet pri pogajanjih o podaljšanju pogodbe, ki se mu izteče konec naslednje sezone (2023).

Prvi mož Bayerna Oliver Kahn je o načrtovanju moštva in podaljšanju pogodb z veterani, med katerimi sta še vratar Manuel Neuer (36 let) in kapetan Thomas Müller (32), za bavarski dnevnik »Münchner Merkur« povedal, da ni zaskrbljen.

»Dokler trajajo pogovori, sem sproščen. Ne bomo dopustili pritiskov od zunaj,« je povedal nekdanji vratar in kapetan bavarskega velikana. Bayern drevi čaka prvi veliki izziv v tej sezoni. Na četrtfinalni povratni tekmi lige prvakov bo na domači Allianz Areni poskušal nadomestiti zaostanek z 0:1 proti Villarrealu.