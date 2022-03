Poljski stroj za gole nikoli ni v okvari

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v začetku tega tedna v povratni tekmi osmine finala lige prvakov izdatno napolnili mrežo Salzburga in slavili s 7:1, na današnji tekmi 26. kola nemškega prvenstva pa so v gosteh igrali neodločeno s Hoffenheimom 1:1. Slovita bavarska zasedba po današnjem remiju ostaja trdno na čelu, po nepopolnem kolu ima deset točk prednosti pred drugouvrščenimi tekmeci iz Borussie iz Dortmunda, ki bodo v nedeljo gostili Arminio iz Bielefelda, medtem ko je Hoffenheim na visokem petem mestu v 18-članski bundesligi.

Na enem od posladkov tega kroga so na Rhein-Neckar-Areni povedli gostitelji po golu Avstrijca Christopha Baumgartnerja v 32. minuti, v izdihljajih prve polovice tekme pa je izenačil Robert Lewandowski. Poljski stroj za gole v vrstah Bayerna je v tej sezoni dosegel že 29 golov v elitnem nemškem prvenstvu. V drugem polčasu se mreži obeh vratarjev - Oliverja Baumanna v domači ekipi in Manuela Neuerja v gostujoči - nista več zatresli.

Izidi, 26. kola bundeslige:

danes: Union Berlin - Stuttgart 1:1 (1:0)

Freiburg - Wolfsburg 3:2 (2:0)

Hoffenheim - Bayern 1:1 (1:1)

Borussia Mönchengladbach - Hertha (18.30)

jutri: Bayer Leverkusen - Köln (15.30)

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld (17.30)

Eintracht Frankfurt - Bochum (17.30)

Greuther Fürth - Leipzig (19.30)

prestavljeno: Augsburg - Mainz