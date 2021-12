Poraz Anglije v finalu z Italijo je preprečil katastrofo na Wembleyju

Posebna študija, ki so jo po naročilu Angleške nogometne zveze pripravili strokovnjaki za varnost, je pokazala, da je poraz Anglije v finalu letošnjega evropskega prvenstva v Londonu preprečil katastrofo. Strokovnjaki trdijo, da bi v primeru zmage domače ekipe prišlo do vdora na igrišče, posledica tega pa bi lahko bile tudi smrtne žrtve.

Poročilo neodvisnih strokovnjakov o kaosu na finalni tekmi med Anglijo in Italijo je dolgo kar 128 strani, pravi pa, da je bilo na štadionu preveč ljudi. Mnogi so nanj prišli brez vstopnic, veliko je bilo alkoholiziranih ali drogiranih navijačev, ki so se obnašali neodgovorno, v mnogih primerih pa tudi zlobno in neokusno.

»Alkohol, mamila, neodgovornost, kriminal in zloraba nedolžnih ljudi. Vse to smo lahko videli na Wembleyju, izsledki preiskave so bili šokantni,« je zapisala preiskovalka Louise Casey in dodala: »Jasno je, da smo bili blizu smrtnih žrtev ali hudih poškodb, ki bi spremenile življenja številnim navzočim. Dogodke lahko označim kot nacionalno sramoto.«

Po kazni še opravičilo

Vodstveni organ angleške zveze je v celoti sprejel sklepe preiskovalne skupine in se tudi javno opravičil. Zveza je pred časom že dobila tudi kazen za slabo organizacijo, v tekmovanjih evropske zveze bo morala reprezentanca odigrati eno tekmo brez gledalcev.

Zmeda pred štadionom in v njem je bila popolna. FOTO: Lee Smith/Reuters

Louise Casey, članica zgornjega doma britanskega parlamenta, meni, da je bilo veliko težav predvidljivih, prireditelje pa so dogodki povsem presenetili. Zatajili so kolektivno, tudi policijo so prepozno napotili pred štadion. Vladi je priporočila, da razmisli o oblikovanju posebne kategorije tekem državnega pomena, kjer bi bila varnost poostrena, uživanje alkohola pa omejeno. Po njenih besedah je bila potrebna boljša varnost na območju neposredno okoli štadiona in strožje kazni za vse, ki so vpleteni v incidente, povezanih z nogometom.

Zlorabili tudi invalide

Ugotovili so, da je 2000 navijačev brez vstopnic prišlo na štadion z vdorom na 17 vratih za invalide ali zasilnih požarnih vratih. Nek navijač je celo ugrabil otroka na invalidskem vozičku, se predstavil kot oskrbnik in poskušal vstopiti. Pred njim je bilo vsaj 6000 ljudi brez vstopnic, ki so po koncu tekme pripravljali vdor na igrišče. Če bi Anglija zmagala, bi po mnenju Caseyjeve do tega tudi prišlo, posledice pa bi bile grozljive.

»V primeru zmage bi bili prisiljeni odpreti vsa vrata, da pred njimi ne bi prišlo do katastrofe, pojavile pa bi se druge težave,« je dejala uradnica urada za varnost športnih igrišč.