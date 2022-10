Ameriški milijarderji nad evropski stari red

V nadaljevanju preberite:

Nogometna bitka najmočnejših evropskih »plejerjev« ima v ozadju najbrž še najmočnejše igralce. Delujejo po poslovnih principih ponudbe in povpraševanja ter premorejo ogromno kapitalske moči, podprte s širšo agendo, ki sega do vseh celin in največjih finančnih centrov moči – bodisi posameznikov bodisi držav. Svetovni nogometni trg ima približno štiri milijarde »odjemalcev« in to število se povečuje iz leta v leto.

Težava evropske krovne organizacije in njenega voditelja niso trije uporniki, ampak ameriški milijarderji in kapital iz ZDA, ki počasi, a vztrajno prevzemajo največje klube v Angliji in tudi drugih velikih ligah. Najmočnejše in kapitalsko najbolj zanimivo nogometno prvenstvo na svetu, angleška premier liga, je tako rekoč že tekmovanje ameriških milijarderjev oziroma podjetij s sedežem v ZDA.