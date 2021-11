Pred Modrićem le še največje legende, na Bernabeuu vsaj do leta 2023

Po tem, ko je Luka Modrić ob potrjeni uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Katarju dejal, da bo še naprej pomagal reprezentanci, je Marca na svoji torkovi naslovnici objavila novico o dogovoru s klubskim vodstvom o sodelovanju vsaj še do konca sezone 2022/23.

»Luka bo s podaljšanjem pogodbe izpolnil svoje velike sanje: v klubu bo ostal še eno dodatno sezono, ki se prekriva s SP v Katarju, doživel pa bo tudi sanjsko otvoritev novega Bernabeua,« je zapisala Marca. Real sicer tako starim nogometašem le redko podaljšuje pogodbe, a so jih prepričale predstave 36-letnega Zadrčana, so dodali.

V družbi velikanov

Modrić je v Splitu s kapetanskim trakom na roki minuli konec tedna proslavljal odločilno zmago nad Rusijo (1:0), s katero so se Hrvati uvrstili na šesto zaporedno veliko tekmovanje, na katerem bodo seveda branili srebrno odličje z ruskega mundiala.

Španski mediji so se že na začetku sezone razpisali o dosežkih dalmatinskega veterana, ki na vrhu večne lestvice madridskega Reala lovi nekatere največje ase. Po 35. letu starosti je več tekem od njega v snežno belem dresu odigrala le peterica velikanov: Gento (69), Miguel Angel (93), Alfredo Di Stefano (99), Ferenc Puskas (120) in Paco Buyo (160), Modrić pa je zlahka presegel tudi novodobni ikoni kluba Ikerja Casillasa in Sergia Ramosa.