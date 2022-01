Predsednik Fife bo letos delno živel v Švici, delno v Katarju

Krovna nogometna zveza Fifa je danes sporočila, da bo njen predsednik Gianni Infantino v letu, ko bo Katar gostil svetovno prvenstvo, delno živel in delal tudi v tej državi. Na ta način naj bi lažje nadziral priprave na mundial, ki se bo začel novembra.

»Kot je bilo dogovorjeno že oktobra 2021, bo predsednik Fife delno prisoten na sedežu zveze v Zürichu, delno pa v Dohi oziroma v drugih krajih po svetu. Na ta način bo lažje opravljal svoje predsedniške dolžnosti in bo obenem blizu prirediteljem SP,« je sporočila Fifa. Pojasnili so še, da predsednikovo stalno bivališče ostaja Švica, kjer tudi plačuje davčne obveznosti.

Prireditelji SP so začeli prodajati vstopnice

Prireditelji SP pa so začeli prodajati vstopnice za tekmovanje. V 24 urah so prejeli že 1,2 milijona zahtevkov oziroma rezervacij za vstopnice. Največ zanimanja so pokazali navijači iz države prirediteljice Katarja, sledijo pa Argentina, Mehika, ZDA, Združeni Arabski emirati, Anglija, Indija, Savdska Arabija in Brazilija.

Za finalno tekmo so tako prejeli 140.000 zahtevkov, za uvodno na SP pa 80.000. Uradno se je prodaja prvega sklopa vstopnic začela 19. januarja, trajala bo do 8. februarja. Če bo za posamezno tekmo več zahtevkov, kot bo na voljo vstopnic, bo o tem, kdo jih bo lahko kupil, odločil žreb.