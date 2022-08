Predsednik Napolija bi pristrigel peruti tudi Južnoameričanom

Aurelio de Laurentiis, predsednik italijanskega prvoligaša Napolija, je napovedal, da bo klub odslej kupoval afriške in južnoameriške nogometaše le, če se bodo ti strinjali, da ne bodo igrali na prvenstvih za svoje reprezentance. »Ne bodo šli na afriško ali južnoameriško prvenstvo,« je dejal de Laurentiis v intervjuju za Wall Street Italia.

»Nehajte mi govoriti o afriških igralcih. Želim jim vse dobro, ampak ali v pogodbi podpišejo, da ne bodo igrali na prvenstvu, ali pa ...« je še dodal predsednik Napolija, ki ima v ekipi kar nekaj afriških reprezentantov. V zadnji sezoni so januarja in februarja ostali brez Senegalca Kalidouja Koulibalyja in Kamerunca Franka Zambo-Anguissaja, saj sta igrala na afriškem prvenstvu.

»Med tem prvenstvom in kvalifikacijami za SP v Južni Ameriki igralci niso nikoli na voljo. Mi pa smo idioti, ki plačujemo njihove plače, da lahko igrajo za druge,"« pravi de Laurentiis.

Afriško prvenstvo poteka na dve leti januarja in februarja oziroma med evropsko klubsko sezono. Južnoameriško prvenstvo je sicer na sporedu poleti, a se kvalifikacijske tekme za SP odvijajo med klubsko sezono.

Kalidou Koulibaly se ne strinja s svojim nekdanjim klubskim predsednikom. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Spoštovati bi morali tudi afriške reprezentance

Koulibaly, ki je v aktualnem prestopnem roku iz Napolija prestopil k angleškemu prvoligašu Chelseaju, se je odzval na komentarje svojega nekdanjega predsednika. »Od njega je odvisno, če je želel to povedati. Za mene je najpomembnejše, da spoštujem vse,« je dejal 31-letni branilec. »Ko sem bil član Napolija, sem igral tudi za Senegal na afriškem prvenstvu, na katerem smo zmagali. Res je, da je bil to težak trenutek za klub, ampak odšel sem na prvenstvo, zmagali smo in sem še danes zelo ponosen,« dodaja.

»O afriških reprezentancah ne moreš govoriti tako. Moraš jih spoštovati tako kot druge reprezentance. Kot kapetan Senegala mislim, da to ni pravi način, kako govoriti o afriških ekipah,« dodaja Koulibaly, ki meni, da niso vsi v klubu istega mnenja kot predsednik.

Za zdaj morajo klubi svojim nogometašem med uradnimi reprezentančnimi premori dovoliti igranje za reprezentance. De Laurentiis je v torek to kontroverzno zahtevo predstavil celotni italijanski serie A, tako da bi vsak Afričan, ki bi prestopil v italijanski klub, moral preskočiti prvenstvo.

Naslednje afriško prvenstvo bo januarja 2024 v Slonokoščeni Obali.