Pri Chelseaju sredi rusko-ukrajinske krize veliko nejasnosti

Ukrajinska kriza je odprla številna vprašanja tudi v angleškem nogometu. Potem ko se je Manchester United prekinil sodelovanje z ruskim državnim letalskim prevoznikom Aeroflotom se pozornost neizbežno obrača tudi proti Londonu, kjer je evropski prvak Chelsea seveda že skoraj dve desetletji v lasti ruskega mogotca Romana Abramoviča.

Trener Thomas Tuchel je pred nedeljsko finalno tekmo ligaškega pokala z Liverpoolom na Wembleyju priznal, da je veliko nejasnosti, potem ko so tudi v britanskem parlamentu odkrito pozvali k zasegu premoženja prvega moža kluba iz zahodnega Londona.

»Ne bi se smeli pretvarjati, da to ni težava. Situacija (v Ukrajini, op. a.) je na splošno tako zame kot za moj štab, vse v Cobhamu (tam leži Chelseajev center, op. a.) in igralce grozna,« je dejal Tuchel. »Nihče tega ni pričakoval. Kar malce neresnično je in kot sem rekel, to škoduje naši osredotočenosti in navdušenju pred finalom. Prinaša tudi ogromno negotovosti, a veliko več tega je prisotnega pri vseh ljudeh in družinah, ki so v tem trenutku veliko bolj prizadete kot mi. Naše najboljše želje in misli so, jasno, namenjene njim, to je absolutno najpomembnejša stvar.«

Sofia Abramovič: Vojno hoče Putin in ne Rusija

Dodal je še: »Tako veliko negotovosti je, povezane s situacijo našega kluba in situacijo v Veliki Britaniji, tako da je nesmiselno, da bi komentiral. Mislim, da je tudi prav, da ekipa, štab, v katerega prištevam tudi sebe, morda nismo preveč politični, da se ukvarjamo s športom in osredotočimo na šport. Saj se ne skrivamo, situacija je jasna: grozno je, o tem ni dvoma. To je v bistvu vse, kar lahko rečem. Vojne v Evropi si številni dolgo časa niso mogli niti zamisliti. Počakajmo, a vpliv je povsem jasen, pogovori o tem pa imajo učinek. Ko bo znanih več informacij, pa se bomo poskušali prilagoditi.«

Na svetovnem spletu se je sicer pojavila domnevna objava Abramovičeve hčerke Sofie na instagramu. Na objavljeni fotografiji je pisalo Putin (in ne Rusija) hoče vojno z Ukrajino. »Največja in najuspešnejša laž propagande Kremlina je, da večina Rusov podpira Putina,« naj bi zapisala 27-letna Sofia.