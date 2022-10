Pri ločitvi zvezdniškega para naj bi imel prste vmes tudi Ronaldo

Po poročanju ameriških medijev je v zakonu Toma Bradyja in Gisele Bündchen škripalo že nekaj časa, odvetniki pa se bodo seveda morali pozabavati z delitvijo okoli 800 milijonov dolarjev premoženja, ki ga pripisujejo legendi lige NFL. Vsaj polovica naj bi pripadla Brazilki, ki seveda tudi sama že pred zvezo z najboljšim podajalcem v zgodovini ameriškega nogometa ni bila neznanka v svetu šovbiznisa.

Nekateri mediji so v zgodbo o razhodu slavnega para vključili tudi portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda. Ker sta ekipi Tampa Bay Buccaneers in Manchester United lastniško povezani, je Brady, ko je že odmevno napovedal upokojitev, obiskal štadion Old Trafford, kamere pa so ujele njegov pogovor z Ronaldom. Ta ga je vprašal, če je res končal kariero, Brady pa je takrat deloval precej neodločno. »Verjetno,« je bilo vse, kar je ujela kamera.

Kdo ve, kaj vse sta si še povedala, se sprašuje tabloid The Sun, ki je, denimo, prepričan, da so Portugalčeve besede Bradyja prepričale v podaljšanje kariere, kar naj bi nato močno ujezilo njegovo ženo. Brady je ob slovesu namreč dejal, da želi več časa preživeti z družino. Potem, ko je Američan v živo pospremil, kako je danes 37-letni Ronaldo dosegel hat-trick, je že nekaj dni kasneje potrdil, da bo za Tampo odigral vsaj še eno sezono ...