Pri Realu jeza zaradi »izmišljene« 11-metrovke in razveljavljenega gola

Real sicer ni blestel in je na Santiagu Bernabeuu povedel šele v 70. minuti po zaslugi Viniciusa Juniorja, nato pa je Girona deset minut kasneje dobila izjemno priložnost za izenačenje, potem ko so sodniki ocenili, da je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Marco Asensio. Žogo je vzel Cristhian Stuani in jo poslal v mrežo za končnih 1:1, jeza Madridčanov pa je bila še toliko večja, ko so zaradi prekrška nad vratarjem Paulom Gazzanigo delivci pravice razveljavili gol brazilskemu napadalcu Rodrygu. Prednost Reala pred Barcelono, ki je oktobra izgubila clasico v Madridu (1:3), tako po dramatični zmagi Kataloncev nad Valencio na Mestalli (1:0) znaša le še točko.

»Nerad govorim o teh rečeh, a danes bom. Prva situacija je precej očitna. Žoge se (Asensio) ni dotaknil z roko. Govoril sem z njim, dotaknil se jo je s prsmi. Njegova leva roka je bila v čudnem položaju, če pa bi se dotaknil žoge z roko, bi lahko obstajal dvom. A to se ni zgodilo. To so si izmislili. Druga situacija je bolj kočljiva. Ni imel popolnega nadzora (vratar Gazzaniga nad žogo, op. a.). Lahko imate mnenje glede tega in lahko dosodite enajstmetrovko ali ne. A tista, ki je bila dosojena, me je presenetila.«

Trenerjeve besede je ponovil tudi vratar Thibaut Courtois, v zadnjih tednih sicer pogost kritik predstav svojega moštva.

»Marco pravi, da je zadela njegove prsi in nato roko. V teoriji mislim, da takšna odbita žoga ni roka. Mislim, da je v ligi prvakov ne bi dosodili. Danes so odločili, da gre za roko. Čudno. Včasih je roka, včasih pa ni. Niti sam ne veš. A moramo si pogledati tudi našo lastno predstavo,« je dejal Courtois.

Real je po skoraj brezhibnem začetku sezone, v katerem je šele sredi minulega tedna utrpel prvi poraz (v gosteh v ligi prvakov z 2:3 proti Leipzigu), zdaj vknjižil še remi v državnem prvenstvu. Branilci evropskega in španskega naslova si lahko v sredo v skupini F v skupinskem delu lige prvakov na domači tekmi s Celticom zagotovijo prvo mesto in imajo že zagotovljeno napredovanje v osmino finala. Do konca prvega dela sezone, ki jo bodo prekinili zaradi svetovnega prvenstva v Katarju, sledita še dvoboja z mestnim tekmecem Rayem Vallecanom in Cadizom.

»Tekma je bila težka, a to je v tem trenutku sezone nekaj običajnega. Z zadetkom smo bili na pravi poti, nato pa nas je točk stala enajstmetrovka, ki to ni bila,« je še povedal Ancelotti.