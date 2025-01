Program velik kot ledena gora, učinek kot Grenlandija

V nadaljevanju preberite:

No, led je prebit, toda ledena gora še vedno obstaja. Tista nogometna v ligi prvakov, 36 elitnih evropskih klubov je v novi različici tekmovanja za konec imelo glomazen sredin program. Hkrati se je odigralo kar 18 tekem, tisti nogometni kibic, ki je to prežvečil, si zdaj zasluži počitnice v toplih krajih, drugi bodo s cepini še vedno iskali iglo v plastu nogometnega sena ... bolje napisano v žogasti ledeni gori. Kaj so o novem formatu elitnega tekmovanja porekli nogometaši in trenerji? Kateri mladci so se izkazali v uvodnem delu LP? Preberite v članku.