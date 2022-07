Prosinečki ni več glavni trener, Rudonja pa športni direktor

Nogometaši Olimpije iz Ljubljane so pred prvim krogom kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo ostali tako brez glavnega trenerja Roberta Prosinečkega kot tudi brez športnega direktorja Mladena Rudonje. Na današnji novinarski konferenci kluba v Stožicah so potrdili, da so z obema prekinili sodelovanje.

Specializirani slovenski športni mediji so že sredi tedna poročali, da se na klopi Olimpije že kmalu obetajo spremembe. Po poročanju nekaterih sta Rudonja in Prosinečki želela izprositi nekaj več denarja za okrepitve, a njune prošnje niso bile uslišane. Še več, vodstvo kluba, ki ga poosebljata direktor Olimpije Igor Barišić in predsednik ljubljanskega kolektiva Adam Delius, naj bi poudarilo, da tako ne morejo več sodelovati, in se jima zahvalilo za sodelovanje.

Stožice zapušča tudi Mladen Rudonja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Olimpija je legendarnega nekdanjega hrvaškega nogometaša Prosinečkega kot glavnega trenerja predstavila 22. marca letos, ko je na trenerskem mestu nasledil Dina Skenderja. Pod njegovim vodstvom so Ljubljančani ligaško sezono končali na tretjem mestu prvenstvene lestvice, za prvakom Mariborom in Koprom.