Prva bitka za evropsko jesen v Ljubljani, kjer latvijski klub še ni izgubil

Zdaj gre zares, Olimpija po mesecu dni priprav začenja evropsko pot, ki jo želi končati v enem od skupinskem delu tekmovanj, v ligi prvakov, evropski ligi ali konferenčni ligi. Novi trener Joao Henriques ve, kakšna so pričakovanja navijačev in vodstva kluba, ki je prvič po prihodu tujega upravljavca izpeljal poletje in prestopn rok brez velikih stresov in zapletov. Ali bo to dovolj za skupno zmago proti latvijskemu prvaku Valmieri, ki v domačem prventvu debelo zaostaja za vodilnim dvojcem in je slabša, kot je bila, ko je osvojila prvi naslov državnega prvaka. Prednos tekmecev je, da so v tekmovalnem ritmu.