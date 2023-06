Igralcem je rekel, da so zvezde so le na nebu, največja zvezda je Olimpija

V nadaljevanju preberite:

Nedeljska prijateljska nogometna tekma Olimpije in Hajduka v Stožicah (18.00) bo že skoraj tekmovalna za zeleno-bele. To bo zadnj preizkušnja slovenskega prvaka pred prvo tekmo 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov in prva pred njenimi navijači za trenerja Joaa Henriquesa. Za Portugalcem sta dobra dva tedna treningov. Kaj je videl, kakšni so vtisi?